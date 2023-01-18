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МК»: Зеленский потребовал от Залужного любой ценной удержать Бахмут

TГ-канал «Резидент» ссылаясь на информацию от своего проверенного источника в Офисе президента Украины сообщил, что главарь киевского режима Зеленский строго потребовал от главкома ВСУ Залужного любой ценной удержать Артёмовск (по-украински Бахмут).

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