МК»: Зеленский потребовал от Залужного любой ценной удержать Бахмут

TГ-канал «Резидент» ссылаясь на информацию от своего проверенного источника в Офисе президента Украины сообщил, что главарь киевского режима Зеленский строго потребовал от главкома ВСУ Залужного любой ценной удержать Артёмовск (по-украински Бахмут).