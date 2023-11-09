Бежит хамасовец с подарком израильскому танку

На днях в «Телеграм»-канале хамасовских боевых бригад «Аль-Кассам» появилось видео, на котором боевик, вооружившись стальными нервами и не менее металлическими предметами другого порядка, подбежал к израильскому танку «Меркава» и установил на нём самодельное взрывное устройство.