Екатеринбург утонул в адском майском снегопаде

В ночь на субботу Свердловскую область, включая Екатеринбург, накрыл мощный снегопад, пишет E1.RU. В регионе штурмовой ветер и ледяной дождь, по этой причине некоторые районы остаются без электричества, а трассы закрывают для движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии