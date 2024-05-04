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Екатеринбург утонул в адском майском снегопаде

В ночь на субботу Свердловскую область, включая Екатеринбург, накрыл мощный снегопад, пишет E1.RU. В регионе штурмовой ветер и ледяной дождь, по этой причине некоторые районы остаются без электричества, а трассы закрывают для движения.

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