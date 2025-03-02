БлокнотРУ Каждый раз когда узнаешь, об очередном акте, так называемого «дружбанародия», в виде очередного «фестиваля плова», раздачи квартир мигрантам или непонятным «тожероссиянам», отправке российских учителей в Таджикистан, после теракта выходцами из этой страны в Крокус Сити, и при нехватке педагогов в отечественных школах, проведения мероприятий, на которых в огромном количестве присутствуют флаги иностранных государств, то возникало и возникает ощущение какого-то всеобщего помешательства и коллективной шизофрении.
Внутренняя оккупация и замещение добрались до детских садов: наших детей зомбируют почти с пелёнок
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Nемо
С каких пор Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Армения и т.д. стали федеральными округами России? Насколько я знаю это всё "независимые" и политически менее чем дружественные в отношении России государства. Достаточно посмотреть на их поведение в ООН! Может я что-то пропустил? Если бы учили татарский, бурятский, ненецкий и другие языки КОРЕННЫХ народов России, то я бы это вполне понял и приветствовал. А вот когда под вывеской праздника родного языка впихивают чуждые русскому народу языки, литературу и культуру - за это должно быть наказание в виде увольнения и запрета впредь занимать вполне конкретные профессиональные позиции, как например директора или воспитателя/учителя детсада, школы, ВУЗа и так далее. Да и безграмотных и чересчур ретивых чиновников тоже нужно прошерстить на тех же условиях! Статья 282 УК РФ в полном объёме просто плачет по таким деятелям в креслах и при чинах...
Ответить
2 час.
sorsw
А кто там у вас "власти"?
Ответить
57 мин.
sorsw
Беда в том, что у нас и границ-то с ними нет!
Ответить
55 мин.
Свежие комментарии