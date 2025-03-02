Внутренняя оккупация и замещение добрались до детских садов: наших детей зомбируют почти с пелёнок

Alex Nемо

С каких пор Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Армения и т.д. стали федеральными округами России? Насколько я знаю это всё "независимые" и политически менее чем дружественные в отношении России государства. Достаточно посмотреть на их поведение в ООН! Может я что-то пропустил? Если бы учили татарский, бурятский, ненецкий и другие языки КОРЕННЫХ народов России, то я бы это вполне понял и приветствовал. А вот когда под вывеской праздника родного языка впихивают чуждые русскому народу языки, литературу и культуру - за это должно быть наказание в виде увольнения и запрета впредь занимать вполне конкретные профессиональные позиции, как например директора или воспитателя/учителя детсада, школы, ВУЗа и так далее. Да и безграмотных и чересчур ретивых чиновников тоже нужно прошерстить на тех же условиях! Статья 282 УК РФ в полном объёме просто плачет по таким деятелям в креслах и при чинах...