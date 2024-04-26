В омской маршрутке до «Меги» оплату подняли до 40 рублей — теперь и наличными. С декабря здесь столько стоил проезд при оплате картой.
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В омской маршрутке до «Меги» оплату подняли до 40 рублей — теперь и наличными. С декабря здесь столько стоил проезд при оплате картой.