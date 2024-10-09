Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

891 подписчик

Расчеты ударных FPV-дронов «Южной» группировки войск уничтожили узел связи и живую силу противника на Кураховском направлении СВО

Расчеты ударных FPV-дронов «Южной» группировки войск уничтожили узел связи и живую силу противника на Кураховском направлении СВО

Для более эффективного огневого поражения командных и опорных пунктов подразделений ВСУ специалисты и инженеры по ремонту и производству FPV-дронов группировки организовали полный цикл производства ударных квадрокоптеров непосредственно на передовых позициях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх