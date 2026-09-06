Уиткофф и Кушнер покинули Киев

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер завершают визит в Киев, где участвовали в консультациях по украинскому урегулированию.
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