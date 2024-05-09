Число случаев колоректального рака среди подростков за два десятилетия увеличилось более чем в три раза

Согласно исследованию, которое будет представлено на Неделе заболеваний органов пищеварения (DDW) в 2024 году, заболеваемость колоректальным раком неуклонно росла среди молодых людей в течение последних двух десятилетий, при этом у самых молодых людей наблюдался самый резкий скачок.