«Адовая ситуация»: жительница Казани рассказала о последствиях атаки дронов

NEWS.ru: ЖК «Лазурный берег» все еще не могут потушить после атаки дронов Пожар в жилищном комплексе «Лазурный берег» в Казани, начавшийся после удара беспилотников, все еще не могут потушить, рассказала NEWS.
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