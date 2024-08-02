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ВСУ стали применять под Угледаром новую версию дрона "Баба-яга" - боец ВС РФ

ВСУ стали применять под Угледаром новую версию дрона "Баба-яга" - боец ВС РФ

На территории украинского государства продолжается непримиримое противостояние. Инициатива остается в руках наших военных, однако противник упрямится и делает все для того, чтобы достичь хотя бы каких-то успехов на фронте.

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