ВСУ стали применять под Угледаром новую версию дрона "Баба-яга" - боец ВС РФ

На территории украинского государства продолжается непримиримое противостояние. Инициатива остается в руках наших военных, однако противник упрямится и делает все для того, чтобы достичь хотя бы каких-то успехов на фронте.
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