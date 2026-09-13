В Венгрии прошла акция против антироссийских заявлений правительства

В столице Венгрии, Будапеште, прошла акция протеста, участники которой выступили против антироссийских заявлений, сделанных представителями венгерского правительства.
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Сотня? или две?!