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В Венгрии прошла акция против антироссийских заявлений правительства

В Венгрии прошла акция против антироссийских заявлений правительства

В столице Венгрии, Будапеште, прошла акция протеста, участники которой выступили против антироссийских заявлений, сделанных представителями венгерского правительства.

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