Трамп заставит всех тратить

Последние недели мы то и дело слышим яркие заявления будущего президента США. Мало того, что Трамп пригрозил ЕС введением тарифов на их товары, если те откажутся увеличить закупки нефти и газа у США, так теперь новая напасть.
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