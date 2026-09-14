Глава МИД Польши Радослав Сикорский озвучил исторические чаяния и мечты своего народа. «Если украинцы уничтожили половину русских нефтеперерабатывающих мощностей за полгода, мы могли бы сделать это за шесть недель.
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