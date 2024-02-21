Подмосковные хирурги удалили из тела женщины опухоль размером с арбуз

Министерство здравоохранения Московской области поделилось информацией о том, что хирургам Московского областного онкологического диспансера успешно удалось извлечь из тела местной жительницы опухоль яичника размером с арбуз.
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