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Госдеп США исключил возможность переговоров между Россией и Украиной

Госдеп США исключил возможность переговоров между Россией и Украиной

Целью мирных переговоров между Россией и Украиной должен быть «справедливый и прочный мир». В настоящее время они невозможны, заявил в интервью медиагруппе Funke глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

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