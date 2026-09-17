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Царьград

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Жительница Кузбасса получила 6 лет колонии за убийство сожителя ножом

Жительница Кузбасса получила 6 лет колонии за убийство сожителя ножом

Жительница Ленинска-Кузнецкого признана виновной в убийстве сожителя. Соответствующее решение вынес суд, сообщили в региональном следственном управлении.

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