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Подросток на питбайке погиб под колесами грузовика в Московской области

Подросток на питбайке погиб под колесами грузовика в Московской области

В Одинцове 15-летний пассажир питбайка погиб при столкновении мотоцикла с грузовым автомобилем. Об этом 18 сентября сообщили в прокуратуре Московской области.

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