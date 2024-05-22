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"Лию никто не отпускал": отец сбежавшей чеченки прокомментировал обвинения в свой адрес

"Лию никто не отпускал": отец сбежавшей чеченки прокомментировал обвинения в свой адрес

В соответствии с мнением главы семьи, чеченская девушка имеет право влюбиться только в представителя чеченского народа.

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