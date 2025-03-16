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Всё о женщинах

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Собчак выложила фото с сумкой за несколько миллионов рублей

Собчак выложила фото с сумкой за несколько миллионов рублей

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак выложила фото с сумкой за несколько миллионов рублей. Соответствующий снимок опубликован в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), сообщает «Газета.

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