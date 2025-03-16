Журналистка и телеведущая Ксения Собчак выложила фото с сумкой за несколько миллионов рублей. Соответствующий снимок опубликован в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), сообщает «Газета.