Суд проверит законность отказа администрации Новодвинска в разрешении на реконструкцию

Администрация отказала в выдаче разрешения, сославшись на неполный пакет документов и несоответствия в проектной документации, — собственник не согласился с этими доводами.
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