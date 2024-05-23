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Ученым удалось расшифровать язык орангутангов: в качестве букв они используют не только рев, но и вздохи

Ученым удалось расшифровать язык орангутангов: в качестве букв они используют не только рев, но и вздохи

Исследователям из Гарварда удалось почти до конца расшифровать секретный язык приматов. Обнаружилось, что орангутанги, шимпанзе и некоторые другие подвиды используют для общения более тысячи различных звуков — их можно понять и вступить с животными в полноценный диалог.

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Комментарии
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Валентин Поляков
ХРЕНЬ!
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9 час.
АВ
Алексей Васильев
Язык жестов они легко осваивают и даже усовершенствуют. А это означает развитого центра речи. Ну чем-то этот центр должен был заниматься в родной природе. Вот, выяснили, наконец. Теперь пусть словарь составляют.
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5 час.

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