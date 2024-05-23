Ученым удалось расшифровать язык орангутангов: в качестве букв они используют не только рев, но и вздохи

Исследователям из Гарварда удалось почти до конца расшифровать секретный язык приматов. Обнаружилось, что орангутанги, шимпанзе и некоторые другие подвиды используют для общения более тысячи различных звуков — их можно понять и вступить с животными в полноценный диалог.