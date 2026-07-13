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Регионы России

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В Анталье ожидается повышенный туристический спрос во время COP31

В Анталье ожидается повышенный туристический спрос во время COP31

В ноябре в Анталье пройдет 31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая привлечет от 80 до 120 тысяч делегатов из 196 стран, включая более 100 глав государств и правительства, а также сотни министров и журналистов.

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