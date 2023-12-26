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Что такое психофинансовый индекс и как он работает

Что такое психофинансовый индекс и как он работает

Психофинансовый индекс (Finpsy) – новый, инновационный информационно-аналитический продукт в тренде развития современных финансовых знаний, технологий машинного обучения и последних мировых достижений по измерению эмоций в финансовой сфере.

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