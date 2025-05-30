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19 красных вин для лета

19 красных вин для лета

Сомелье выбрали 19 красных вин, которые подходят для жаркой погоды.Алексей Митрофанов, эксперт по винному сервису Летнее красное вино — как хороший матрас в походе: оно легкое, прохладное и не дает вспотеть.

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