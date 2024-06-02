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ЕС разыгрывает шоу с неспособностью производить взрывчатку

ЕС разыгрывает шоу с неспособностью производить взрывчатку

КОТ  КОСТЯН Воевать всегда накладно, а воевать за чужую строну, но за свой счет, сложнее и обиднее во много раз.

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Комментарии
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Валерий Каулин
Интересно, а аммиак до сих пор по трубе гонят в Одессу? Помнится, некоторые очень сильно беспокоились, чтобы обеспечить эти поставки! А без него тоже не очень получится кое-что делать.
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20 час.
Кошмар
Да вроде взорвали трубу в Одессу ещё год назад.  В прошлом году Россия планировала построить аммиачный терминал на Таманском полуострове к конце 2023 года.  Сделали ли, нет ли, не знаю.
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15 час.
Игорь Василевский
Вроде бы как перебит трубопровод... Чубатые постарались. А ежели бы не продырявили -поставляли бы. Кому война, а кому и мать родна...
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12 час.

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