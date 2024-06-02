ЕС разыгрывает шоу с неспособностью производить взрывчатку

Валерий Каулин Интересно, а аммиак до сих пор по трубе гонят в Одессу? Помнится, некоторые очень сильно беспокоились, чтобы обеспечить эти поставки! А без него тоже не очень получится кое-что делать.

Кошмар Да вроде взорвали трубу в Одессу ещё год назад. В прошлом году Россия планировала построить аммиачный терминал на Таманском полуострове к конце 2023 года. Сделали ли, нет ли, не знаю.