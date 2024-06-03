Какие шансы на выплату клиентам СДЭК неустойки после сбоя? Ирэн ОрлонскаяВ связи с возможной необходимостью компенсации клиентам за задержки посылок, международный логистический гигант СДЭК, специализирующийся на услугах экспресс-доставки, оказался в центре внимания.