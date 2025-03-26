В Госдуме предложили ввести выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми

Средства будут направляться на оплату основного долга Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести на рассмотрение законопроект, предлагающий выплаты до 1,8 миллиона рублей семьям, у которых с 2024 года родился ребенок, для погашения ипотеки.