Мэром Орла может стать безграмотный безработный. И даже Парахин

Яркие цитаты местных политиков и чиновников – в рубрике «Орловские перлы». Есть женщины в орловских селениях 28 мая в Орловской детской хореографической школе наградили победителей регионального конкурса «Женщина-лидер – 2025».
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