Костомаров не оставляет попытки освоить большой теннис: «Встретимся на турнире Большого шлема»

После ампутации Роман Костомаров не перестает удивлять своих поклонников. Он очень быстро научился управлять протезами, поэтому с легкостью выходит на беговую дорожку, чеканит мяч и даже уже несколько раз появлялся на льду на тренировках.
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