- Первые сутки на настоящей заставе

Глава 3.25. Прогулявшись с Борисом не один десяток километров с вещами по просторным полям Калининградской области, мы вышли на пограничную заставу, что находилась вдали от населённых пунктов и в непосредственной близости от танкового полигона.
Глава 3.25. Прогулявшись с Борисом не один десяток километров с вещами по просторным полям Калининградской области, мы вышли на пограничную заставу, что находилась вдали от населённых пунктов и в непосредственной близости от танкового полигона.
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