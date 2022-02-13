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- Первые сутки на настоящей заставе -

- Первые сутки на настоящей заставе -

Глава 3.25. Прогулявшись с Борисом не один десяток километров с вещами по просторным полям Калининградской области, мы вышли на пограничную заставу, что находилась вдали от населённых пунктов и в непосредственной близости от танкового полигона.

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