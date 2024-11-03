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Теория фикций: москвич возглавил почти две тысячи компаний

Теория фикций: москвич возглавил почти две тысячи компаний

«Известия» выяснили, какое максимальное число компаний возглавляют номинальные директора, — люди, которые лишь формально занимают должности, решений не принимают, но помогают уйти от ответственности настоящим руководителям.

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