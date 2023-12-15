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Появившуюся в России Аллу Пугачеву едва не довели до срыва на таможне в Псковской области

Появившуюся в России Аллу Пугачеву едва не довели до срыва на таможне в Псковской области

74-летнюю Аллу Пугачёву больше часа держали пограничники, когда 2 декабря она появилась на пропускном пункте в Псковской области.

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Комментарии
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Александра Александра
Очень Хочется Вновь Увидеть  Аллу Борисовна на ТV.  !!!  Многие Выросли на Ее Песнях !!!
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7 час.
Александра Александра
РЕСПЕКТ !!?
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6 час.
Ирина Ирина
Я рада. Рядом с Аллой прошла целая эпоха, этого не забыть, не вычеркнуть, как мужа, с которым в разводе.
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15 мин.

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