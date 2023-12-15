Появившуюся в России Аллу Пугачеву едва не довели до срыва на таможне в Псковской области

Очень Хочется Вновь Увидеть Аллу Борисовна на ТV. !!! Многие Выросли на Ее Песнях !!!

Ирина Ирина

Я рада. Рядом с Аллой прошла целая эпоха, этого не забыть, не вычеркнуть, как мужа, с которым в разводе.