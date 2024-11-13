По данным проведенного исследования, социальные сети могут предотвратить депрессию у пожилых людей

Результаты исследования, проведенного группой китайских ученых, свидетельствуют о том, что использование социальных сетей может сыграть важную роль в профилактике и уменьшении симптомов депрессии у людей среднего и пожилого возраста, сообщает во вторник.
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