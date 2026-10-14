Новинка может оказаться индийской версией OnePlus 16R В сети появились новые подробности о смартфоне Realme, который должен получить характеристики, схожие с OnePlus 16R.
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