Какие страшные теракты пережила Россия, сколько людей пострадало Елена ГалицкаяПоследний теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье стал самым кровопролитным событием для России после ужасов, пережитых в Беслане и Норд-Осте.
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