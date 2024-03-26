Какие страшные теракты пережила Россия, сколько людей пострадало Елена ГалицкаяПоследний теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье стал самым кровопролитным событием для России после ужасов, пережитых в Беслане и Норд-Осте.