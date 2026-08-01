В Курске отметили День тыла Вооружённых сил России

Сегодня в Курске отмечают День тыла Вооружённых сил России. Дата приурочена к подписанию приказа народного комиссара обороны СССР 85 лет назад, который определил структуру управления обеспечением Красной армии.
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