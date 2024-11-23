Хоккеист не обыграл троих соперников и нож: Барвиха, привыкай!

В больницу попал и одни из участников стычки Запросто могут Дениса засудить

Вадим Кузнецов

Одно время на Ганзе (форум сайта guns.ru) был популярен мем о "самозащите по методу Дога": В виду имелась предельно жесткая расправа с агрессором при помощи любых подручных средств и последующее сокрытие с места происшествия.