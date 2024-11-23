Русский Колоколъ Рисунок Kandinsky 2.0 Спортсмен пострадал в стычке с мигрантами в элитном подмосковном поселке.
Хоккеист не обыграл троих соперников и нож: Барвиха, привыкай!
Комментарии
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ОБ
Ольга Блинова
В больницу попал и одни из участников стычки Запросто могут Дениса засудить
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7 час.
Вадим Кузнецов
Одно время на Ганзе (форум сайта guns.ru) был популярен мем о "самозащите по методу Дога": В виду имелась предельно жесткая расправа с агрессором при помощи любых подручных средств и последующее сокрытие с места происшествия.
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guns
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7 час.
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