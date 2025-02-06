"Никакого гуманизма". Медведев потребовал незамедлительно выгнать мигрантов-наркоменов

Компанцев Сергей

"Никакого гуманизма". Медведев потребовал незамедлительно выгнать мигрантов-наркоманов.. мне интересно если это Медведев написал ведь знает что каждое подразделение это юр. лица не СССР ведь нет едино начали снизу до верху и конституции рф не кто не подписывал соответственно ее нет