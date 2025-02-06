Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила
    Абсолютно верно."Никакого гуманиз...
  • Eduard
    Молодец Трамп,всех гопников разгоняет.Они в США как в Зазеркалье живут,говорят одно делают наоборот.Оплачивает бта ба...Ликвидирует ли Тр...
  • Компанцев Сергей
    "Никакого гуманизма". Медведев потребовал незамедлительно выгнать мигрантов-наркоманов.. мне интересно если это Медве..."Никакого гуманиз...

"Никакого гуманизма". Медведев потребовал незамедлительно выгнать мигрантов-наркоменов

"Никакого гуманизма". Медведев потребовал незамедлительно выгнать мигрантов-наркоменов

Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на очередном заседании по миграционной политике поднял очень важную тему, которая почему-то доселе не поднималась ни в общественном пространстве, ни на государственном уровне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Компанцев Сергей
&quot;Никакого гуманизма&quot;. Медведев потребовал незамедлительно выгнать мигрантов-наркоманов.. мне интересно если это Медведев написал ведь знает что каждое подразделение это юр. лица не СССР ведь нет едино начали снизу до верху и конституции рф не кто не подписывал соответственно ее нет
Ответить
12 час.
л
людмила
Абсолютно верно.
Ответить
7 час.
наверх