Политинформация Попросил знакомую, она из Таджикистана ( высшее российское образование, гражданство 7 лет назад с мужем, работает в России) написать про жизнь таджиков после случившегося.
Мнение таджички из Москвы: жизнь после случившегося
Комментарии
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Владимир Росс
То, что устраивали против людей в Южных республиках при распаде СССР - вот это притеснения и геноцид в том числе: ничего этого с иностранцами в РФ не происходит. Поэтому: притеснений нет, просто начинает работать закон. А если кто не понимает разницу между притеснениями и тем, что в РФ стали о своих гражданах думать, а не об иностранцах - так какие это грамотные иностранные специалисты, которые элементарного не понимают??
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12 час.
Борис Викторович
Я живу в своей стране. У нас прекрасная многонациональная страна, в которой все люди веками живут дружно и вместе образуют народ. И вот к нам в страну вдруг миллионами покатили пришлые. Вроде как-бы работать у нас, но на самом деле ведут себя как захватчики. Они образуют диаспоры, которые по своей сути являются организованными преступными группировками. У них появляются большие деньги, в основном криминального происхождения, свои юристы, появляются стойкие коррупционные связи с местной властью, свои боевые отряды и в конце-концов свои законы. Они не хотят жить пол законам страны принявшей их, им не интересна наша культура и обычаи. И уже сейчас есть большие районы, которые они самовольно объявили своими и куда коренные жители боятся ходить. А что будет дальше? Уже четко видна закономерность - чем больше приезжих, тем больше преступлений в стране и в основном по отношению к коренным жителям. Так что же нам радоваться? Они ведут себя вызывающе и на улицах, и в школах, а теперь и в местах массового скопления людей. Примеров тому тьма. Но то что они понаехали - это вторичная часть проблемы. А первична - наши коррумпированные чиновники, которые от мигрантов имеют огромные деньги и только рады что к нам они прут. Это ж огромные деньги для чиновников. А что будет с Россией этим "слугам народа" глубоко наплевать. Лишь бы денежный поток для них не сокращался. Вот с них и надо начинать, чтобы навести порядок в стране. Надо полностью перетряхнуть эти миграционные службы, поскольку от них главное зло в стране. Ну и конечно принять законы, которые жестко регламентировали въезд и пребывание мигрантов в России. А органам внутренних дел нужно обязательно выявлять не законно пребывающих у нас приезжих, а те которые вроде бы здесь находятся на законном основании проверять место их пребывания и где они работают (а то приезжал работать дворником, а сам на рынке торгует). А которые получили наши паспорта так кроме всяких пособий, исполняли бы и обязанности гражданина России - служба в армии и пр. А если не хотят - вон из страны. Я не хочу чтобы на деньги которые я плачу в виде налогов, они жировали. Так что мой наказ властям - наведите жесткий порядок среди мигрантов.
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11 час.
Сергей Кочегаров
Из статьи: "Знают ли русские, что почему более 350 тысяч таджиков отдали жизнь за защиту этой страны?" Какой страны? Чужой таджикам? Или они тоже были гражданами той страны, которая называлась СССР? Мы храним память о всех погибших в ВОВ: и о 22.900 таджиках (не 350000), и о 117.900 узбеков, и о 5.756.000 русских и о белорусах, и о татарах и о казахах... Обо всех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей родины. Но то была война, война отечественная и гибли они за отечество, за своё отечество... А в 90-х годах вы сами решили отделиться от России. Это в Таджикистане было в буквальном смысле вырезано почти все русское население, а это, по разным источникам, от ста до двухсот тысяч человек. И сегодня в России вы занимаетесь терроризмом, различного рода преступлениями (избиения, насилие, грабежи). но вас не режут, от вас требуют одного - соблюдения законов России и уважения к коренному населению. А если силовики проводят рейды и выселяют кого, то только нелегалов и преступников. И как сами говорите, что проверив и не найдя нарушений, никто вас не трогает. Так что живите, трудитесь, общайтесь, но только мирно.
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11 час.
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