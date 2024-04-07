Мнение таджички из Москвы: жизнь после случившегося

Борис Викторович

Я живу в своей стране. У нас прекрасная многонациональная страна, в которой все люди веками живут дружно и вместе образуют народ. И вот к нам в страну вдруг миллионами покатили пришлые. Вроде как-бы работать у нас, но на самом деле ведут себя как захватчики. Они образуют диаспоры, которые по своей сути являются организованными преступными группировками. У них появляются большие деньги, в основном криминального происхождения, свои юристы, появляются стойкие коррупционные связи с местной властью, свои боевые отряды и в конце-концов свои законы. Они не хотят жить пол законам страны принявшей их, им не интересна наша культура и обычаи. И уже сейчас есть большие районы, которые они самовольно объявили своими и куда коренные жители боятся ходить. А что будет дальше? Уже четко видна закономерность - чем больше приезжих, тем больше преступлений в стране и в основном по отношению к коренным жителям. Так что же нам радоваться? Они ведут себя вызывающе и на улицах, и в школах, а теперь и в местах массового скопления людей. Примеров тому тьма. Но то что они понаехали - это вторичная часть проблемы. А первична - наши коррумпированные чиновники, которые от мигрантов имеют огромные деньги и только рады что к нам они прут. Это ж огромные деньги для чиновников. А что будет с Россией этим "слугам народа" глубоко наплевать. Лишь бы денежный поток для них не сокращался. Вот с них и надо начинать, чтобы навести порядок в стране. Надо полностью перетряхнуть эти миграционные службы, поскольку от них главное зло в стране. Ну и конечно принять законы, которые жестко регламентировали въезд и пребывание мигрантов в России. А органам внутренних дел нужно обязательно выявлять не законно пребывающих у нас приезжих, а те которые вроде бы здесь находятся на законном основании проверять место их пребывания и где они работают (а то приезжал работать дворником, а сам на рынке торгует). А которые получили наши паспорта так кроме всяких пособий, исполняли бы и обязанности гражданина России - служба в армии и пр. А если не хотят - вон из страны. Я не хочу чтобы на деньги которые я плачу в виде налогов, они жировали. Так что мой наказ властям - наведите жесткий порядок среди мигрантов.