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Спички - не игрушка

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Мнение таджички из Москвы: жизнь после случившегося

Мнение таджички из Москвы: жизнь после случившегося

Политинформация Попросил знакомую, она из Таджикистана ( высшее российское образование, гражданство 7 лет назад с мужем, работает в России) написать про жизнь таджиков после случившегося.

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Комментарии
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Владимир Росс
То, что устраивали против людей в Южных республиках при распаде СССР - вот это притеснения и геноцид в том числе: ничего этого с иностранцами в РФ не происходит. Поэтому: притеснений нет, просто начинает работать закон. А если кто не понимает разницу между притеснениями и тем, что в РФ стали о своих гражданах думать, а не об иностранцах - так какие это грамотные иностранные специалисты, которые элементарного не понимают??
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12 час.
Борис Викторович
Я живу в своей стране. У нас прекрасная многонациональная страна, в которой все люди веками живут дружно и вместе образуют народ. И вот к нам в страну вдруг миллионами покатили пришлые. Вроде как-бы работать у нас, но на самом деле ведут себя как захватчики. Они образуют диаспоры, которые по своей сути являются организованными преступными группировками. У них появляются большие деньги, в основном криминального происхождения, свои юристы, появляются стойкие коррупционные связи с местной властью, свои боевые отряды и в конце-концов свои законы. Они не хотят жить пол законам страны принявшей их, им не интересна наша культура и обычаи. И уже  сейчас есть большие районы, которые они самовольно объявили своими и куда коренные жители боятся ходить. А что будет дальше? Уже четко видна закономерность - чем больше приезжих, тем больше преступлений в стране и в основном по отношению к коренным жителям. Так что же нам радоваться? Они ведут себя вызывающе и на улицах, и в школах, а теперь и в местах массового скопления людей. Примеров тому тьма. Но то что они понаехали - это вторичная часть проблемы. А первична - наши коррумпированные чиновники, которые от мигрантов имеют огромные деньги и только рады что к нам они прут. Это ж огромные деньги для чиновников. А что будет с Россией этим &quot;слугам народа&quot; глубоко наплевать. Лишь бы  денежный поток для них не сокращался. Вот с них и надо начинать, чтобы навести порядок в стране. Надо полностью перетряхнуть эти миграционные службы, поскольку от них главное зло в стране. Ну и конечно принять законы, которые жестко регламентировали въезд и пребывание мигрантов в России. А органам внутренних дел нужно обязательно выявлять не законно пребывающих у нас приезжих, а те которые вроде бы здесь находятся на законном основании проверять место их пребывания и где они работают (а то приезжал работать дворником, а сам на рынке торгует). А которые получили наши паспорта так кроме всяких пособий, исполняли бы и обязанности гражданина России - служба в армии и пр. А если не хотят - вон из страны. Я не хочу чтобы на деньги которые я плачу в виде налогов, они жировали. Так что мой наказ властям - наведите жесткий порядок среди мигрантов.
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11 час.
Сергей Кочегаров
Из статьи: &quot;Знают ли русские, что почему более 350 тысяч таджиков отдали жизнь за защиту этой страны?&quot; Какой страны? Чужой таджикам? Или они тоже были гражданами той страны, которая называлась СССР? Мы храним память о всех погибших в ВОВ: и о 22.900 таджиках (не 350000), и о 117.900 узбеков, и о 5.756.000 русских и о белорусах, и о татарах и о казахах... Обо всех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей родины. Но то была война, война отечественная и гибли они за отечество, за своё отечество... А в 90-х годах вы сами решили отделиться от России. Это в Таджикистане было в буквальном смысле вырезано почти все русское население, а это, по разным источникам, от ста до двухсот тысяч человек. И сегодня в России вы занимаетесь терроризмом, различного рода преступлениями (избиения, насилие, грабежи). но вас не режут, от вас требуют одного - соблюдения законов России и уважения к коренному населению. А если силовики проводят рейды и выселяют кого, то только нелегалов и преступников. И как сами говорите, что проверив и не найдя нарушений, никто вас не трогает. Так что живите, трудитесь, общайтесь, но только мирно.
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11 час.

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