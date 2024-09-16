Психолог Хорс — о покушении на Трампа: силовое давление на него не сработает

Михаил Хорс, кандидат психологических наук, практикующий психолог, писатель, в беседе с RT высказал мнение о том, что покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа не напугают его, а лишь разозлят.
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