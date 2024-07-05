В Британии предрекли скорое уничтожение всей украинской авиации

Российские военные наносят Вооруженным силам Украины (ВСУ) крайне тяжелые потери на аэродромах и в скором времени могут полностью уничтожить украинскую авиацию, заявил военный обозреватель Дэвид Экс в статье для британской газеты Telegraph.
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