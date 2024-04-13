Детский специалист Минздрава: вакцинация продлит жизнь новому поколению

В мире уже созданы условия, которые позволят прожить недавно рождённым детям до 120 лет. Об этом заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.
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