Декоративное банановое растение - выращивание

Банановые деревья растут во многих теплых странах мира. Однако даже люди, живущие в более холодном климате, могут выращивать бананово-листовые растения в помещении, хотя они и не будут плодоносить.
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