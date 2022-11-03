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Декоративное банановое растение - выращивание

Декоративное банановое растение - выращивание

Банановые деревья растут во многих теплых странах мира. Однако даже люди, живущие в более холодном климате, могут выращивать бананово-листовые растения в помещении, хотя они и не будут плодоносить.

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