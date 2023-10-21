Modern Diplomacy: потери западной техники вынуждают ВСУ к «мясным штурмам»

РИАМО - 21 окт. Полученная от западных партнеров бронетехника стала легкой целью для ВС РФ в зоне проведения спецоперации, поэтому ВСУ вынуждены перейти к пехотным атакам, приводящим к большим потерям («мясным штурмам»), пишет Lenta.
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