Почему нельзя стричь самой себе челку? Объясняем опасности и предрассудки

Вопрос о том, почему нельзя стричь самой себе челку, вызывает множество споров. Многие люди уверены, что самостоятельно подровнять волосы — это не проблема, однако важно помнить о предостережениях, которые связаны с этим действием.
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