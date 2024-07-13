Гости «удивились», когда дала им голубцы без мяса. Начинку сделала рыбную

Однажды у меня было много размороженной рыбы и я не знала, куда же ее пристроить. В тот день я как раз готовила мясные голубцы и решила: а почему бы не попробовать сделать вторую начинку, но уже рыбную? И вы знаете, очень вкусно получилось, что с тех пор я частенько такие голубцы тоже готовлю.