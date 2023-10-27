Рогов: ВСУ не успевают затыкать дыры на фронте

Вооруженным силам Украины не хватает личного состава, чтобы восполнить бреши в обороне на Запорожском направлении, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
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