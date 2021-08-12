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Неожиданные способы использования старых покрышек дома и на даче

Неожиданные способы использования старых покрышек дома и на даче

Порой для владельцев автомобилей утилизация старых покрышек превращается в настоящую проблему. Но креативные дизайнеры точно знают, как эту проблему решить, и предлагают огромное количество творческих идей по использованию старых автопокрышек.

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