РБК узнал о покупке «Транснефтью» доли в Газпромбанке

«Транснефть» купила долю в Газпромбанке, став акционером компании, сообщили источники РБК. «Транснефть» в июле в своем отчете сообщала о покупке доли в 7,52% голосующих ценных бумаг» за 40 млрд рублей у организации, конечной контролирующей стороной которой является государство, но тогда не раскрывалось, что это за компания.