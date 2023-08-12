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Женская НБА. «Лос-Анджелес» примет «Атланту», «Даллас» – «Коннектикут»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Лос-Анджелес» примет «Атланту», «Даллас» – «Коннектикут».

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